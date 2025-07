Gussalli Beretta cresce ancora: acquisito il 40% di Leonardo Specogna (Colli Orientali del Friuli)

Dopo Lo Sparviere in Franciacorta, Steinhaus in Alto Adige, Fortemasso a Monforte d’Alba nel cuore del Barolo, Castello di Radda nel Chianti Classico, Orlandi Contucci nelle Colline Teramane e, dal 2024, l’azienda Agricola Fabio Motta a Bolgheri, ora la famiglia Gussalli Beretta mette radici anche in Friuli: Upifra Agricole, società che controlla il ramo di investimenti nel settore vitivinicolo della famiglia Gussalli Beretta, ha acquisito una quota di minoranza pari al 40% della Società Agricola Leonardo Specogna, a Corno di Rosazzo, nei Colli Orientali del Friuli. “Con questo investimento - afferma Pietro Gussalli Beretta che, con il fratello Franco, è alla guida del Gruppo - guardiamo al futuro credendo in un progetto imprenditoriale gestito con entusiasmo e lungimiranza da Michele e Cristian Specogna: l’area dei Colli Orientali del Friuli risulta di sicuro interesse per la storica vocazione a produrre tra i più grandi vini a bacca bianca in Italia. Siamo certi che la collaborazione tra le nostre famiglie porterà la Leonardo Specogna ad ulteriori traguardi qualitativi e di visibilità sui mercati”. Michele Specogna che, con il fratello Cristian, ha fatto crescere l’azienda fondata dal nonno Leonardo, sottolinea una nota ufficiale spiega: “collaboriamo da anni per la vendita dei nostri vini sul mercato italiano con Agb Selezione, società commerciale del gruppo Upifra Agricole. Abbiamo avuto modo di conoscerci reciprocamente e siamo felicissimi di fare parte ora di un dinamico progetto vitivinicolo di alto livello, ed in forte crescita, che abbraccia territori di grande identità”. “Sapevamo di poter offrire un livello qualitativo di spessore - dice Cristian Specogna, che cura la parte enologica ed è stato già inserito nella prestigiosa lista dei “Under 40 Wine Industry Leader” by “Fortune” - e siamo convinti, conoscendo l’approccio imprenditoriale della Famiglia Gussalli Beretta, che potremo ulteriormente valorizzare la nostra produzione esaltando le sfumature e l’eleganza di questo nostro splendido territorio”. “Azienda Agricola Specogna è stata fondata nel 1963 da Leonardo Specogna sulle colline di Rocca Bernarda. Il figlio Graziano ha continuato l’attività paterna concentrandosi su una produzione di qualità: la passione è poi passata ai figli Michele e Cristian Specogna che hanno coraggiosamente insistito sul tema della ricerca, della sperimentazione e della sostenibilità ambientale avviando da alcuni anni - tra l’altro - una collaborazione con l’Università di Udine, ed altri importanti istituti di ricerca, per comprendere sempre meglio specifiche pratiche agronomiche che possano valorizzare la resistenza e la resilienza della pianta della vite nei confronti degli estremismi climatici che si stanno affrontando negli ultimi anni. Il patrimonio viticolo aziendale - spiega una nota - consta di 27 ettari vitati gestiti secondo i principi dell’agricoltura biologica e localizzati tra le più vocate zone del Friuli Venezia Giulia come le storiche aree di Rocca Bernarda e Rosazzo. La produzione annua di circa 150.000 bottiglie viene esportata in 40 paesi nel mondo e comprende etichette iconiche come l’Oltre, il bianco Identità ed il Sauvignon Duality”. Il Gruppo, spiega ancora la famiglia Gussalli Beretta, dopo l’operazione in Specogna, raggiunge oltre 170 ettari vitati di proprietà, 800.000 bottiglie e 60 dipendenti.

