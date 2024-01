Hauner, Doc Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2020

Artista, designer, amante delle sfide, dell’enologia e delle isole Lipari, Carlo Hauner ha dato vita ad un sogno, produrre vini unici espressione di un territorio unico. Tra questi, quello che che incanta di più, anche per la sua rarità, è il Malvasia delle Lipari Passito, Selezione Carlo Hauner, realizzato solo nelle annate migliori. L’ultima, la 2020, è prodotta in sole 3.000 bottiglie. Questo vino si presenta nel bicchiere con una bellissima e brillante veste ambrata, con riflessi tendenti all’oro antico. Intensa, piena ed elegante al naso, questa selezione colpisce per la sua straordinaria complessità che si palesa con un evidente sentore di albicocca accompagnato da ricche note floreali, di uva passa, mela golden matura, frutti esotici, castagne, fichi secchi ed intriganti note di erbe aromatiche, salvia e rosmarino. L’analisi olfattiva si rivela un autentico viaggio emozionale, lo stesso che ritroviamo anche al palato, dove questo vino sorprende e conquista per l’ingresso in bocca fresco e al tempo stesso avvolgente, morbido, pieno, mai stucchevole, con una complessità straordinaria e un finale lungo, elegantissimo, su note di castagne e tabacco. Un vino da esplorare con tutti i sensi, da assaggiare e riassaggiare, emozionante, da meditazione. Qualora lo si volesse abbinare ad un piatto, questo passito si sposa perfettamente a formaggi erborinati o stagionati ma anche con la pasticceria secca.

(Paolo Lauria)

