Henri Giraud, Aoc Champagne Brut Perpetual Reserve PR 90-19

Lo Champagne Perpetual Reserve PR 90-19 di Henri Giraud è il primo ottenuto al 100% da “Perpetual Reserve”. PR 90-19 è un blend di due “vin de réserve” (conservati con metodo Solera, “riserve perpétuelle”), il primo risalente al 1990 e alimentato ogni anno da un Grand Cru di Aÿ (e utilizzato anche per lo Champagne MV Fût de Chène), e il secondo alimentato da un vecchio Solera e ribattezzato “Esprit de Giraud”, che arriva addirittura dagli anni ‘50 del secolo scorso. L’annata più recente incorporata in questa cuvée proviene invece dalla vendemmia 2019. Si tratta di uno Champagne - in prevalenza Pinot Nero con una quota di Chardonnay, fermentato in legno e lasciato a riposo sui suoi lieviti per tre anni - dagli aromi che intrecciano piccoli frutti rossi e fiori d’arancio con a rifinitura lampi gessosi. In bocca il sorso è profondo e contraddistinto da una continua nota salina, che ne amplifica lo sviluppo e il finale di ritorni agrumati. Henri Giraud NM (“négociant-manipulant”) produce Champagne ad Aÿ, village Grand Cru celeberrimo per i suoi Pinot Noir, affermandosi fin dall’inizio del secolo. Oggi, la Maison è guidata da Claude Giraud - insieme alla figlia Emmanuelle e al genero enologo Sebastien Legolvet - e conta su 40 ettari a vigneto, da cui vengono prodotte attorno alle 260.000 bottiglie annue, che si distinguono per un particolare impiego del legno nelle diverse fasi della vinificazione.

