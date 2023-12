Henriot, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs

Questo Blanc de Blancs, dalla veste color oro tenue ma brillante, caratterizzato da un perlage finissimo e persistente, è uno dei capolavori della Maison di Champagne Henriot, una delle più importanti della denominazione per la qualità espressa dai suoi vini. Questa etichetta, in particolare, testimonia la capacità di questa Maison di saper creare eleganti assemblaggi da uve Chardonnay, scegliendo le migliori provenienti dai propri vigneti - di cui tra il 70 % e l’80% da vigne Premières e Grand Crus - con l’impiego di ben il 40% di vini di riserva e con un affinamento sui lieviti lungo tra i quattro e i cinque anni: attenzioni difficilmente riservate dai produttori della regione per un Sans Année. Intenso ed elegantissimo al naso, questo Champagne si fa subito notare per le fresche note agrumate, ben bilanciate da fini ed ampi sentori floreali, principalmente di caprifoglio e fiori d’arancio. La percezione complessa si palesa con note fruttate di albicocca secca, pesca e mela, patisserie e burro, infine un cenno intrigante di mandorla. L’ingresso in bocca, caratterizzato da bollicine finissime al palato, è potente, vivace, con una fresca nota di limone ben equilibrata da quelle di pasticceria, miele, pesca bianca ed una, leggerissima ed elegante, di tabacco, per un finale persistente e piacevole. Perfetto in abbinamento a frutti di mare, crostacei, sushi ma anche formaggi e dolci a base di frutta.

(Paolo Lauria)

