Hic et Nunc, Doc Barbera del Monferrato Femminile Singolare 2017

La Barbera è uno dei vitigni simbolo del Piemonte enoico. Benché relegata ad un ruolo un po’ defilato nel ricco spettro varietale della Regione, resta tuttavia un vitigno capace di regalare uno dei più piacevoli vini prodotti in tutta Italia. Come dimostra la 2017 di Hic et Nunc, che si presenta di un rosso rubino carico con riflessi quasi purpurei. Al naso, domina il fruttato rosso con riconoscimenti di mora e fragola e qualche cenno di cacao e liquirizia. In bocca, il sorso è succoso e continuo, dalla struttura densa ed articolata, ben svolta da una spina acida puntuale, che porta il sorso ad un finale tonico e persistente, ancora sul frutto. L’azienda vitivinicola Hic et Nunc si trova a Vignale Monferrato, nel cuore del Basso Monferrato e nasce nel 2012 per opera della famiglia Rosolen, che acquista 100 ettari a Mongetto, dove, ad oggi, sorgono 20 ettari vitati e la cantina. L’azienda lavora i vitigni tradizionali dell’areale del Monferrato: dalla Barbera al Grignolino, dalla Freisa al Dolcetto, dal Cortese al Nebbiolo, declinati con stile moderno. Un’operazione che si inserisce in uno dei territori d’elezione del Piemonte enoico e che, in qualche misura, rinnova uno scenario poco affine alle novità. Il progetto trova poi un ulteriore accento nel Wine Resort Ca’ dell’Ebbro, ad esaltare la filosofia di Hic et Nunc: il gusto del presente, il valore dell’esperienza e l’abitare i luoghi.

