Hic et Nunc, Doc Barbera del Monferrato Superiore Monumento 2020

Maturata per 12 mesi in tonneau e acciaio, la Barbera del Monferrato Superiore Monumento 2020 profuma di ciliegia, mirtilli e vaniglia, con tocchi tostati a rifinitura. In bocca il sorso è morbido e polposo, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente, ancora su toni fruttati e speziati. L’azienda vitivinicola Hic et Nunc si trova a Vignale Monferrato, nel cuore del Basso Monferrato. Nasce nel 2012 per opera della famiglia Rosolen, che acquista 100 ettari a Mongetto, dove, ad oggi, sorgono 21 ettari vitati e la cantina, di impronta moderna e ricavata da una vecchia casa colonica piemontese. Un’operazione che si inserisce in uno dei territori d’elezione del Piemonte enoico e che, in qualche misura, rinnova uno scenario poco affine alle novità. Il progetto trova poi un ulteriore accento di modernità nel Wine Resort “Ca’ dell’Ebbro”, ad esaltare la filosofia di Hic et Nunc: "il gusto del presente, il valore dell’esperienza e l’abitare i luoghi del cuore". L’azienda lavora i vitigni tradizionali dell’areale del Monferrato: dalla Barbera al Grignolino, dalla Freisa al Dolcetto, dal Cortese al Nebbiolo, declinati con stile moderno all’insegna della ricchezza del frutto e della bevibilità, con le prime etichette (Barbera del Monferrato, Piemonte Cortese e tre spumanti) ad esordire sul mercato nel 2016. Oggi la produzione complessiva è di 100.000 bottiglie articolata su 10 referenze.

