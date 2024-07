Hic et Nunc, Spumante Pas Dosé MonBULLAE 2020

Bolle 100% Monferrine che arrivano da uve coltivate sulle colline di Vignale Monferrato, tra Alessandria e Casale. MonBullae è metà Barbera metà Cortese. Un metodo classico Pas Dosé, 30 mesi sui lieviti, millesimato, che vuole parlare locale. Lo produce dal 2018 Massimo Rosolen, imprenditore bergamasco che ha investito nel vino e scommesso sull’apertura di una cantina vinicola: l’ha chiamata Hic et Nunc, un «qui e ora» che oggi è un sogno realizzato con 110 mila bottiglie e 21 ettari, tutti a Vignale Monferrato, tutti coltivati solo con vitigni tradizionali, che sono la Barbera, il Cortese e il Grignolino. «Anche per lo spumante abbiamo scelto un nome che in latino ricorda le mie bolle. La M sta per Monferrato. Un metodo classico che possa rappresentare il territorio con uve autoctone prodotte qui, a Vignale Monferrato». Lo affiancherà tra poco più di un anno un metodo classico prodotto con un altro vitigno autoctono tipico: il Grignolino. Insieme a Rosolen, in cabina di regia, c’è l’enologo Donato Lanati. MonBullae al naso ha un profumo intenso e persistente di crosta di pane, fiori bianchi, agrumi e una leggera nota di nocciola tostata. In bocca è cremoso e con gradevoli sentori di mandorla. Un matrimonio ben riuscito - tra la spiccata acidità della Barbera e i profumi gentili del Cortese - che rende queste bollicine ottime a tutto pasto: come aperitivo e per accompagnare piatti di pesce o verdure.

(Fiammetta Mussio)

