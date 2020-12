Hofstätter, Doc Alto Adige Gewürztraminer Joseph 2019

Il Gewürztraminer di Hofstätter è vino che sa interpretare l’intensità aromatica di questa varietà senza mai giungere nel bicchiere troppo carico o caricaturale. Maturato in solo acciaio, il Joseph 2019 possiede colore giallo paglierino fitto e luminoso, anticipando un profilo aromatico intenso e quasi esplosivo caratterizzato da un sottofondo speziato-affumicato, e da lampi di frutti tropicali e cenni floreali di rosa. In bocca, è vino denso e dal corpo saldo, segnato da una notevole fragranza acida che ne mantiene il sorso incisivo e vivace, chiudendo lungo e piacevolmente fruttato. Martin Foradori, vignaiolo di quarta generazione e personaggio dinamico e di grande intuito imprenditoriale, è senz'altro uno dei protagonisti del successo enologico altoatesino, trasformando la sua azienda in un vero e proprio modello per l'intero Sud Tirolo. Attualmente, gli ettari coltivati a vigneto sono 55 e la produzione complessiva si aggira su oltre 800.000 bottiglie. Nel 2014, nasce invece l’incontro di Hofstätter con il Riesling, varietà per scelta non coltivata nei propri vigneti altoatesini, con il progetto Weingut Dr. Fischer - Bocksteinhof, nel cuore della Mosella enoica. I vini dell'azienda di Termeno possono contare su una qualità media altissima, ponendo il marchio Hofstätter fra le principali firme del Bel Paese in bottiglia e tra i principali elementi dinamici di tutto un territorio.

