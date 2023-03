Hofstätter, Doc Alto Adige Müller Thurgau Michei di Michei 2021

Martin Foradori, vignaiolo di quarta generazione e personaggio dinamico e di grande intuito imprenditoriale, è senz’altro uno dei protagonisti del successo enologico altoatesino. La sua azienda ha, nel corso degli anni, impresso un ritmo incalzante alla sua ascesa, trasformandosi in un vero e proprio modello per l’intero Sud Tirolo enoico. Attualmente, gli ettari coltivati a vigneto sono 55 e la produzione complessiva si aggira su oltre 800.000 bottiglie, spaziando su un ricco portafoglio etichette in cui il ruolo di protagonisti assoluti sono i bianchi dell’areale. Nel 2014, nasce invece l’incontro di Hofstätter con il Riesling, varietà per scelta non coltivata nei propri vigneti altoatesini, con il progetto Weingut Dr. Fischer - Bocksteinhof, nel cuore della Mosella enoica. I vini dell’azienda di Termeno possono contare su una qualità media altissima e costante, ponendo il marchio Hofstätter fra le principali firme del Bel Paese in bottiglia e tra i principali elementi dinamici di tutto un territorio. Agrumi, frutta gialla, fiori di glicine e camomilla, erbe di montagna, si alternano insieme ad un timbro minerale nel bouquet decisamente invitante e complesso del Müller Thurgau Michei di Michei 2021, ottenuto in alta quota. Fragrante e succoso il sorso ben spinto da una decisa spina acida a cui fa sponda un ritorno sapido ben amalgamato al frutto, terminando in un finale lungo ed agrumato.

