Hofstätter, Doc Alto Adige Pinot Nero Barthenau Vigna Sant’Urbano 2012

Un classico Pinot Nero altoatesino il Barthenau Vigna Sant’Urbano, nato nel comprensorio di Mazon nel 1962. Ottenuto da uve in prevalenza diraspate ma con una quota di grappoli interi, matura per 12 mesi in barrique e per un altro anno in legno grande. La versione 2012 è vino fine e complesso al naso, dai profumi di frutta rossa, rosa, sottobosco, liquirizia e tabacco. Il sorso è ancora fragrante e reattivo, caratterizzato da buona freschezza e dinamicità, tannini maturi ma ancora vivaci, terminando in un bel finale speziato. Martin Foradori, vignaiolo di quarta generazione e personaggio dal grande intuito imprenditoriale, è senz’altro uno dei protagonisti del successo enologico altoatesino. La sua azienda ha, nel corso degli anni, impresso un ritmo incalzante alla sua ascesa, trasformandosi in un vero e proprio modello per l’intero Sud Tirolo enoico. Attualmente, gli ettari coltivati a vigneto sono 55 e la produzione complessiva si aggira su oltre 800.000 bottiglie. Nel 2014, nasce invece l’incontro di Hofstätter con il Riesling, varietà per scelta non coltivata nei propri vigneti altoatesini, con il progetto Weingut Dr. Fischer - Bocksteinhof, nel cuore della Mosella enoica. I vini dell’azienda di Termeno possono contare su una qualità media altissima, ponendo il marchio Hofstätter fra le principali firme del Bel Paese in bottiglia e tra i principali elementi dinamici di tutto un territorio.

