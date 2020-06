Hostaria dietro le quinte, un piccolo angolo del centro storico di Jesi - si trova proprio dietro le quinte del teatro Pergolesi - propone i piatti della tradizione gastronomica marchigiana, sia di terra che di mare, lavorati in modo coerente e autentico, con qualche tocco esotico distribuito con garbo. Tra gli antipasti c’è da segnalare la capasanta un po’ cotta e un po’ cruda, maionese del suo corallo, panko e prezzemolo o la tartare di capriolo, lamponi, caprino e barbabietola. Tra i primi gli spaghettoni “Regina dei Sibillini”, ombrina, katsuobushi e passion fruit e i fusilloni rigati all’ albume “Pietro Massi”, fondente di cipolla di Suasa, pecorino e guanciale di Genga. Dai secondi, il polpo alla catalana...un po’ marchigiano; la cernia, scarola all’agro e aioli e la faraona in due atti...tamarindo e ponzu. E per finire, il finto tiramisù.

