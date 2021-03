I Campi, Docg Amarone della Valpolicella Campi Lunghi 2016

I Campi è una realtà produttiva che sorge nella Valpolicella Orientale e, precisamente, nella Val d'Illasi. L’anima della cantina è rappresentata da Flavio Prà, quarta generazione di una famiglia storica di vignaioli operanti nel Soave e consulente enologo di molte importanti cantine venete e non solo. Flavio ha cominciato a produrre in proprio dal 2006 e progressivamente questa attività, nata un po’ per gioco, lo ha quasi del tutto trasformato in vignaiolo. Gli ettari a vigneto sono 12 e le bottiglie prodotte 80.000, divise tra i rossi della Valpolicella e il Soave. L’approccio produttivo è improntato alla ricerca dell’essenza dei vitigni e della loro pura espressione, con l’obbiettivo di trasmettere un coerente e saldo legame con i territori d’origine. Non a caso il nome scelto per l’azienda, I Campi, rimanda proprio all’idea che il terreno giochi un ruolo fondamentale nel determinare le caratteristiche più significative dei vini. Un filo conduttore che Flavio Prà ha sempre messo al primo posto nella cifra stilistica delle sue etichette, come è facilmente rilevabile dall’assaggio di questo Amarone Campi Lunghi 2016. I suoi profumi spaziano dai frutti di bosco maturi al pepe, dagli agrumi canditi alla cannella, anticipando un sorso che tiene in equilibrio potenza e scorrevolezza, con gli accenti acidi ben scanditi a governare una progressione ampia e persistente, sempre piena di sapore.

