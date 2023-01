I tedeschi preferiscono le bollicine, e sul mercato vincono gli sparkling di casa

I consumatori tedeschi preferiscono le bollicine, e la cosa non sorprende affatto. Ogni anno, infatti, la produzione interna di spumante (Sekt) sfiora le 350 milioni di bottiglie: nel 2021 ne sono state bevute 352 milioni. A cui vanno aggiunte le importazioni di 28 milioni di bottiglie di Cava, 11,2 milioni di bottiglie di Champagne e più di 45 milioni di bottiglie di Prosecco (con le importazioni di spumanti italiani che, in totale, valgono 95 milioni di euro nei primi 9 mesi 2022). Il risultato è un consumo medio annuo di ben 3,2 litri pro capite di spumanti, che fanno della Germania il primo consumatore al mondo di bollicine, mentre i consumi di vino raggiungono nel loro complesso una media pro capite di 23,9 litri, per quello che è il quarto consumatore al mondo di vino, dietro a Usa, Francia e Italia, come ricordano le statistiche del Deutsches Weininstitut, l’organizzazione che promuove comunicazione e marketing dell’industria del vino tedesca.

Sul mercato tedesco degli sparkling, e sulle preferenze dei consumatori nella categoria, ha, invece, indagato a fondo l’associazione dei produttori di bollicine tedeschi, ossia la Verband Deutscher Sektkellereien, insieme alla Hochschule Geisenheim University, rivelando come la percentuale di tedeschi che consumano spumante sia del 74%, decisamente superiore a chi consuma vino fermo, ossia il 63%. Molto diversa la frequenza di consumo: il 20% dei tedeschi beve vino fermo almeno una volta alla settimana, contro l’11% di chi beve vino spumante. Un altro dato che emerge è la netta preferenza per il Sekt, lo sparkling nazionale, indicato dal 53% degli intervistati, seguito dalle bollicine di Francia (15%), Spagna (14%) e Italia (13%).

Una popolarità, quella del Sekt, costruita in maniera trasversale su ogni momento dell’anno e della giornata: dalle Festività ai compleanni, dall’aperitivo alla tavola, è la bollicina preferita in qualsiasi occasione. Al primo posto tra le motivazioni che guidano l’acquisto, e quindi la scelta, di una bottiglia di spumante, c’è il gusto, seguito dall’affidabilità del marchio e dal rapporto qualità-prezzo. Infine, lo studio, firmato dalla Verband Deutscher Sektkellereien, rivela una grande curiosità dei consumatori tedeschi per gli spumanti analcolici, già assaggiati dal 44% degli intervistati, e considerati come una valida alternativa ai normali spumanti da oltre il 50% di loro.

Copyright © 2000/2023