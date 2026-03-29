Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Lunedì 06 Aprile 2026 - Aggiornato alle 17:10
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 408
29 Marzo 2026, ore 09:00
Numero:
408
Tiratura:
12000 Enonauti
Periodo:
Dal 29 Marzo al 4 Aprile 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Tenuta di Sesta, Docg Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Riserva 2020
27 Marzo 2026
I Vini
Musella, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2018
27 Marzo 2026
I Vini
Dei Principi di Spadafora, Terre Siciliane Igp Principe N 2022
27 Marzo 2026
I Vini
Cantine Dei, Docg Vino Nobile di Montepulciano 2023
27 Marzo 2026
I Vini
Ca’ Rugate, Docg Amarone della Valpolicella Punta 470 2021
27 Marzo 2026
I Vini
Sesti, Docg Brunello di Montalcino 2021
27 Marzo 2026
I Vini
Tenuta di Arceno, Toscana Igt Rosso Arcanum 2019
27 Marzo 2026
I Vini
Hofstätter, Doc Alto Adige Pinot Nero Barthenau Vigna Sant’Urbano 2020
27 Marzo 2026
I Vini
Antolini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Moròpio 2022
27 Marzo 2026
I Vini
Ricci Curbastro, Docg Franciacorta Brut Satèn 2021
27 Marzo 2026
I Vini
Pietroso, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2020
27 Marzo 2026
I Vini
San Salvatore, Paestum Igp Greco Calpazio 2024
27 Marzo 2026
I Vini
SanCarlo, Docg Brunello di Montalcino 2021
27 Marzo 2026
I Vini
Planeta, Doc Sicilia Rosé 2024
27 Marzo 2026
Zoom
Pasticceria Libeccio, Schiacciata di Pasqua
27 Marzo 2026
Ristorante
Cantina Bentivoglio - Bologna
27 Marzo 2026