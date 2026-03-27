Antolini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Moròpio 2022

Ci sono Moròpio e Persegà, Prognol, Ca’ Coato e Semonte: sono i vigneti di Antolini, azienda dell’omonima famiglia fondata negli anni Settanta a Prognol, Marano di Valpolicella, nella zona classica della denominazione veronese. Nel 1992 i fratelli Pier Paolo e Stefano passano al timone, iniziando a imbottigliare il proprio vino e cercando di valorizzare l’eredità ricevuta: hanno ripristinato i tradizionali muretti a secco; tolto chimica di sintesi superflua; completato la cantina; sostituito le piante morte... Sempre cercando di mantenere quel legame sacro che la vita di campagna ha avuto con l’acqua, con i tempi della natura, l’allevamento della vite, l’osservazione e la biodiversità. I 10 ettari vitati dell’azienda, puntellati da ulivi e ciliegi, sono appunto divisi in vigneti. Ca’ Coato era incolto e si trova a Negrar, Semonte si trova a San Pietro in Cariano, mentre gli altri tre a Marano. Moròpio (insieme a Persegà) è nato con l’azienda, è l’appezzamento più alto - a 350 metri di altezza - e ospita vigne allevate a pergola doppia veronese: dopo l’appassimento e la fermentazione delle sue uve, il vino matura 2 anni in botti di rovere, castagno e gelso. La versione 2022 profuma di frutti di bosco in confettura, radici e pietra focaia, con ricordi floreali e vinosi; il sorso rimanda alla dolcezza delle ciliegie, alle erbe aromatiche e spezie dolci, trasportate da sapidità, tannini levigati e acidità fruttata.

(ns)

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