Tenuta di Sesta, Docg Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Riserva 2020

Tenuta di Sesta si trova fra Sant’Angelo in Colle e Castelnuovo dell’Abate, i due borghi a sud di Montalcino, uniti dalla celebre Strada di Sesta, parte dell’antica via di comunicazione che univa Roselle di Grosseto a Chiusi. Nel 1850 la proprietà passa ai fratelli Felice e Giovanni Ciacci e il primo Brunello viene prodotto nel 1966 da Giuseppe Ciacci: Tenuta di Sesta è quindi fra le storiche produttrici della denominazione. Oggi è condotta da suo figlio Giovanni coi nipoti Andrea e Francesca, e il lavoro non manca con 200 ettari di terreno da gestire, che scendono da Poggio Sant’Arna a 400 metri di altezza fino ai 200 metri, verso il fiume Orcia. I vigneti coprono 35 ettari mentre il resto è dedicato ad ulivi (45 ettari), cereali e boschi. A fianco al Sangiovese - con cui producono il Rosso di Montalcino, il Brunello Annata, il Cru e la Riserva - ci sono Merlot e Cabernet Franc (per il rosso Poggio d’Arna) e il Colorino (che vivacizza il rosso Camponovo). La Riserva proviene dal vigneto Duelecci a doppia esposizione: verso est il terreno sassoso rende bene nelle annate fresche, mentre verso ovest il terreno più ricco sostiene le annate più calde. Ecco quindi che nel 2012 nasce la doppia anima di questa Riserva, a seconda dell’andamento climatico: il 2020 diventa un Duelecci Ovest, dalle tonalità dolci e speziate, che sviluppa un sorso polposo e fresco, dal tannino rigoroso e dal lungo sapore fruttato e floreale.

(ns)

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