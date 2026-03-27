Dei Principi di Spadafora, Terre Siciliane Igp Principe N 2022

Seguiamo la strada in mezzo a campi, uliveti e vigneti in un quadro di natura incontaminata. Destinazione Virzì, nel comune di Monreale, a pochi chilometri da Palermo. Ad accoglierci il sorriso di Francesco Spadafora dei Principi di Spadafora e la franca stretta di mano della figlia Enrica, che poi diventano baci e abbracci. Tutt’attorno la luce del sole che sta andando a coricarsi, riscalda i colori e l’impressione di questa tenuta di 90 ettari vitati che avvolge la struttura è di notevole impatto emotivo. Il “principe contadino” racconta la storia che non mi stanco mai di ascoltare, vivacizzata ogni volta con nuovi aneddoti ironici. Gli Spadafora sono nobili dal 1230 (con tanto di certificati), e sono passati attraverso principati, ducati, marchesati, baronie e hanno occupato cariche di primo piano nel Regno di Sicilia e in alcuni Stati Europei. E arriviamo al nostro vignaiolo di sangue blu. Nel 1988 Francesco arriva a occuparsi delle vigne della proprietà paterna. La sua strada lo porterà a fare scelte controcorrente: certificazione biologica, rese molto basse, fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, niente pompe per i rimontaggi, né irrigazione o concimazione o enologo. Nel calice Principe N 2022, Nero d’Avola che affina in cemento. Cattura l’olfatto per un frutto vivo e fragrante, preludio di un sorso sapido, snello, dai tannini fini di sana materia che chiude con una lunga, piacevole persistenza.

(Alessandra Piubello)

Copyright © 2000/2026