Tenuta di Arceno, Toscana Igt Rosso Arcanum 2019

Una masterclass per selezionata stampa di settore guidata dal Master of Wine Gabriele Gorelli per raccontare Valadorna e Arcanum, i Supertuscan di Tenuta di Arceno: è questo l’evento andato in scena all’Hotel Corinthia, nuovo 5 stelle a Roma, organizzato dall’azienda di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con Pellegrini Spa, che si occupa della distribuzione e valorizzazione dei vini della Tenuta. Nel corso della degustazione, a cui ha partecipato anche il brand ambassador della Tenuta, Pepe Schib Graciani, è stato ripercorso il cammino che ha portato dall’originario taglio bordolese a interpretazioni sempre più identitarie, basate su una rigorosa filosofia micro-cru. Le annate degustate di Valadorna - 2012, 2014, 2017, 2018 e 2019 - e di Arcanum - 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020 - hanno messo in luce la progressiva definizione stilistica della Tenuta, orientata alla qualità e identità territoriale. Di Arcanum, etichetta di punta della Tenuta, ci ha colpito in particolare l’annata 2019. Nel bicchiere il vino presenta un colore rosso rubino intenso e profondo. All’olfatto si avvertono aromi di menta dolce, tartufo nero e more mature. Al palato spiccano sapori di mirtilli succosi, sostenuti da note di bacca di vaniglia e semi di cardamomo. Un sorso potente ed espressivo, dai tannini morbidi e vellutati e con un finale lungo ed elegante. Ottimo con piatti complessi e strutturati a base di carne.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2026