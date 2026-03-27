Cantine Dei, Docg Vino Nobile di Montepulciano 2023

Nel 1964 Alibrando Dei acquista i terreni di Bossona dove viene impiantato il primo vigneto. Negli anni Settanta l’acquisto della proprietà di Martiena e della villa annessa, ancora oggi sede della cantina. Ma sarà il 1985 l’anno in cui esce la prima bottiglia di Nobile a marchio Dei. Oggi a guidare l’azienda c’è Caterina Dei, che dal 1991 ha indirizzato la cantina di famiglia su un percorso qualitativo di tutto rispetto, conducendola tra le migliori realtà di Montepulciano, con un portafoglio etichette dalla tendenziale e confortante affidabilità qualitativa. I vigneti si trovano nelle sottozone di Martiena, Bossona, La Piaggia e La Ciarliana (quest’ultima compresa nel progetto consortile delle Unità Geografiche Aggiuntive “Pieve”), ad un’altezza media di 300 metri ed occupano una superficie di 60 ettari a biologico, per una produzione complessiva che si attesta sulle 250.000 bottiglie. I vini sono, in generale, ineccepibili e ben focalizzati stilisticamente da un tocco generoso, che privilegia strutture robuste, frutto in primo piano e buon apporto del rovere. Maturato in legno per 18 mesi e assaggiato in anteprima, il Nobile di Montepulciano 2023 possiede profilo olfattivo intenso e dal rigoglioso fruttato maturo, con tocchi di erba di campo, sottobosco e spezie. In bocca prevale la dolcezza e la polposità, con un sorso solido e corposo, dai tannini fitti e ben scanditi e un finale ampio e ancora fruttato.

(fp)

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