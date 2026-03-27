SanCarlo, Docg Brunello di Montalcino 2021

Maturato per 36 mesi in legno grande, il Brunello di Montalcino 2021 profuma di frutta rossa, sottobosco, liquirizia e erbe aromatiche, ben combinati a tocchi affumicati e speziati, provenienti dal rovere di affinamento. In bocca il vino è ricco, dal sorso sapido e continuo, caratterizzato da tannini fitti e ben accordati ad un frutto polposo, terminando con un finale lungo dai richiami agrumati e balsamici. San Carlo è una delle molte realtà a conduzione familiare che costellano lo scenario enoico di Montalcino ed è costituita dai terreni acquistati dalla famiglia Marcucci nel 1965, con i primi Brunello ad esordire sul mercato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Oggi la cantina è in mano al figlio della coppia formata da Fulvio e Renata, Giancarlo, in cantina dal 1999, affiancato, a sua volta, dalla figlia Gemma a partire dal 2007. San Carlo è una delle cantine più piccole di Montalcino ed è situata sul versante sud-occidentale, con i vigneti - coltivati su 3 ettari composti da “Vigna dei Meli”, “Vigna del Picchio” e “Vigna della Sorgente” - posti ad un’altitudine media di 350 metri sul livello del mare nella parte alta di Tavernelle, da cui si ricava una produzione attestata intorno alle 10.000 bottiglie all’anno. I vini sono, in generale, contraddistinti da uno stile generoso, solido e classicheggiante, con gli affinamenti affidati in prevalenza al legno grande.

(fp)

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