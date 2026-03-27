San Salvatore, Paestum Igp Greco Calpazio 2024

Maturato per 8 mesi in acciaio, il Calpazio 2024, Greco in purezza, profuma di pesca, albicocca, pompelmo, mandarino e limone, con tocchi di cannella e chiodi di garofano. In bocca è sapido, morbido, affusolato, dallo sviluppo leggiadro e dal finale lungo che torna su toni fruttati dai lampi balsamici. San Salvatore - che si trova nel Parco Nazionale del Cilento, tra Capaccio, Stio e Giungano - è un vero e proprio “giacimento” di grandi materie prime, di cui certo la Campania è ricchissima; dall’olio alla mozzarella di Bufala, dai frutti al vino, che vanno ad alimentare, ma non solo, il progetto di Giuseppe Pagano proprietario di alcune significative strutture per l’ospitalità a due passi dal sito archeologico di Paestum: l’“Esplanade”, il “Savoy Beach Hotel”, il ristorante “Tre Olivi” e il ristorante-bottega “La Dispensa 1988”. Oggi, il ramo enologico dell’impresa, avviata nel 1988, conta su 42 ettari a vigneto, coltivati in biologico, per una produzione complessiva di 500.000 bottiglie e rappresenta una delle punte di diamante della Campania enoica. Attinge, per i suoi vini, dal patrimonio ampelografico regionale - dall’Aglianico al Greco, dalla Falanghina al Fiano, non disdegnando anche qualche mirato sconfinamento tra gli internazionali - dotandoli di buona costanza qualitativa nelle varie tipologie prodotte, che vanno a comporre un articolato portafoglio etichette.

(fp)

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