Pasticceria Libeccio, Schiacciata di Pasqua

Dal 1999 la Pasticceria Libeccio di Livorno trasforma ingredienti di alta qualità in dolci creazioni per tutte le occasioni, diventando un vero e proprio punto di riferimento per privati e aziende. La produzione è incentrata su dolci artigianali freschi, lievitati da colazione, torte personalizzate e tanto altro. Come nel caso della classica Schiacciata di Pasqua, tipico dolce livornese di queste feste la cui tradizione risale alla metà dell’Ottocento. Contrariamente a quanto il nome potrebbe far pensare, la schiacciata di Pasqua non è di forma schiacciata ed è molto diversa dalle focacce locali: si tratta infatti di un dolce molto lievitato con un impasto lavorato e fermentato in modo naturale. Deve il nome al suo principale ingrediente, le uova, che abbondanti nel periodo pasquale, venivano rotte (o “stiacciate”, in vernacolo) in grande quantità. I suoi ingredienti prevedono anche farina bianca, zucchero, burro, olio, lievito di birra, anice, vin santo, liquore, sale, miele, arancio e limone.

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