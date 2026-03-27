Ricci Curbastro, Docg Franciacorta Brut Satèn 2021

Prodotto ininterrottamente dal 1992, il Franciacorta Docg Satèn Brut di Ricci Curbastro rappresenta una delle espressioni più consolidate della tipologia, interpretata secondo una linea stilistica improntata a continuità e precisione. L’azienda, storica realtà agricola della Franciacorta con radici profonde tra Capriolo e Iseo, ha costruito nel tempo un’identità legata alla valorizzazione dello Chardonnay e alla lettura coerente dei propri vigneti collinari. Questo Satèn, millesimato e ottenuto da Chardonnay in purezza, nasce da uve vinificate in carati di rovere, scelta che apporta struttura e complessità senza snaturare la finezza varietale. Alla fermentazione segue il tiraggio primaverile e una lenta rifermentazione in bottiglia di almeno 40 mesi, per un totale di 48 mesi dalla vendemmia, favorendo lo sviluppo di aromi legati all’autolisi dei lieviti. La pressione contenuta entro le 5 atmosfere, tratto distintivo della tipologia Satèn, determina un perlage particolarmente fine e una tessitura cremosa che definisce la cifra stilistica del vino. Dopo la sboccatura, il dosaggio di 4 g/l contribuisce a mantenere equilibrio e nitidezza. Nel calice luminoso si esprime con note fruttate mature, richiami speziati delicati e sfumature biscottate e mandorlate. Il sorso è elegantemente agrumato, strutturato e coerente, con una percezione di morbidezza che rafforza l’idea tipica del Satèn.

(Chiara Giovoni)

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