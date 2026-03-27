Sesti, Docg Brunello di Montalcino 2021

Dalla SP 103 che porta da Montalcino a Castiglion del Bosco, scendono diverse coste collinari in direzione sud-ovest: portano a Camigliano, ad esempio, a Poggio alle Mura o ad Argiano. Quest’ultima finisce con il Castello di Argiano, antico insediamento etrusco, poi romano, infine borgo medievale dedicato a Giano (Argiano - Altare di Giano), dio bifronte romano che guarda sia al passato che al futuro. Giuseppe Maria Sesti, veneziano appassionato di astronomia, nel 1975 comprano il borgo con la moglie Sarah, di origini britanniche: lentamente, ristrutturandolo, iniziano ad occuparsi anche della campagna, applicando le conoscenze astronomiche di Giuseppe. Il ruolo della luna sulle piante diventa il leitmotiv dell’azienda, che porta anche ad una riduzione drastica dell’uso della chimica di sintesi, per non compromettere il fragile equilibrio della simbiosi vegetale e animale. Oggi la figlia Elisa Sesti, laureata in scenografia teatrale a Londra, porta avanti con sensibilità le conoscenze acquisite dal padre, prendendosi cura anche delle delicate mura del borgo. I 17 ettari di vigna ospitano Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc, per una produzione di 65.000 bottiglie all’anno. Il Brunello 2021 ha una piacevole vivacità acida: profumato di ciliegia, violetta e rose con un tocco di arancia rossa, aderisce succoso al palato, con buon apporto alcolico e spessore sapido e un sottile finale floreale.

(ns)

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