Ca’ Rugate, Docg Amarone della Valpolicella Punta 470 2021

Ha davvero bisogno di pochissime presentazioni questa realtà vitivinicola con base a Montecchia di Crosara, che oggi comprendente 90 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 750.000 bottiglie. Anzi, diciamo pure che si tratta ormai di un riferimento e una garanzia nel panorama del vino veneto e non solo, almeno dal 1986, quando Fulvio Tessari fu il promotore dell’iniziale salto qualitativo aziendale con i primi imbottigliamenti a marchio Ca’ Rugate. Oggi il nipote Michele - che a partire dal Nuovo Millennio ha dato un ulteriore impulso all’azienda ampliando l’estensione dei vigneti della cantina di famiglia - conduce una realtà capace di standard qualitativi assoluti e di confortante continuità tanto nei vini bianchi quanto nei rossi. Con i Soave firmati Ca’ Rugate a restare probabilmente i vini più rappresentativi, anche se il livello dei rossi aziendali, in prevalenza prodotti sotto l’egida delle denominazioni della Valpolicella, sta decisamente crescendo. Come nel caso dell’Amarone Punta 470 maturato in legno per 25/30 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2020 profuma di mora, ribes e ciliegia, anche in confettura ed erbe aromatiche, con tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è ampio e ben profilato, dall’attacco dolce e dallo sviluppo tendenzialmente saporito, terminando in un finale persistente dai ritorni fruttati e speziati.

(fp)

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