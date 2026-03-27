Musella, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2018

Musella è una tenuta alle porte di Verona, che si trova nei pressi di San Martino Buon Albergo e dove la famiglia Pasqua di Bisceglie - con Emilio, Maddalena ed Enrico - hanno realizzato il loro progetto enologico a partire dalla biodinamica, abbracciata rigorosamente e senza remore, contando su 25 ettari di vigneti che si incrociano con bosco, torrenti e uliveti per una superficie complessiva di 400 ettari. Qui i vitigni tradizionali Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, Garganega, Barbera e Croatina - ma anche gli internazionali Merlot, Pinot Bianco, Chardonnay e Cabernet Sauvignon - danno vini dallo stile ben profilato, con tratti più austeri e articolati nelle etichette apicali. In cantina gli affinamenti hanno lasciato da parte le barrique per dare spazio ai legni grandi, al cemento e pure al marmo (quello rosso di Verona). Il portafoglio etichette aziendale è variegato e comprende i vini della Valpolicella accanto ad alcuni Igt declinati con un buon tasso di originalità. Maturato per oltre 24 mesi in tonneau e legno grande, l’Amarone Riserva 2018 profuma di frutti rossi maturi, anche in confettura, erbe aromatiche, cioccolato, tabacco e incenso, con lievi tocchi affumicati. In bocca il sorso è pieno e succoso, caldo nella sua espressione alcolica e fruttata, ma ben condotto da una spina acida vivace, che lo porta ad un finale lungo giocato su ritorni fruttati e lampi balsamici.

(are)

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