Il biologico in Italia cresce, e Demeter ne “coltiva” il domani con “Futuro Bio”

Nel 2024, il mercato del biologico in Italia ha superato i 6,5 miliardi di euro (+5,7% sul 2023), confermandosi come uno dei comparti più dinamici e in crescita dell’agroalimentare nazionale. Numeri di Nomisma (diffusi nell’ultima edizione di “Sana Food” 2025, a BolognaFiere), che testimoniano come sempre più consumatori scelgono prodotti biologici, spinti da una maggiore attenzione alla salute, alla qualità del cibo e alla sostenibilità ambientale. Con il biologico che non è più una nicchia, ma una scelta quotidiana per milioni di italiani. In questo contesto si inserisce “Futuro Bio”, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Demeter Italia, l’ente che certifica l’agricoltura biodinamica. L’iniziativa, sostenuta dal Ministero dell’Agricoltura, mira a promuovere scelte consapevoli e a diffondere i valori dell’agricoltura biodinamica, che si fonda su un profondo rispetto per la natura, la biodiversità e il benessere dell’uomo. Attraverso storie autentiche di agricoltori, contenuti divulgativi, eventi, e attività sui social media, “Futuro Bio” invita i cittadini a riscoprire un legame più armonioso con la terra, facendo della natura la propria natura. È un appello a costruire insieme un futuro più sano, equo e sostenibile, dove ogni scelta alimentare diventa un atto di responsabilità.

La campagna, ideata da Ey Studio, agenzia di comunicazione di Vicenza, si svilupperà su riviste cartacee, web e social (Facebook e Instagram) e darà voce a chi ogni giorno lavora nel rispetto della terra, delle piante, degli animali e dell’uomo, spiega Demeter, con l’obiettivo di diffondere una cultura del consumo consapevole e valorizzare l’impegno degli agricoltori biologici e biodinamici, perché ogni produzione biodinamica è anche biologica. Tra i volti protagonisti quelli di Catia, Stefano, Lorenzo, Marinella, Emanuele, Camillo, Emilio e Anna, imprenditori agricoli, ma soprattutto donne e uomini che incarnano un metodo di coltivazione guidato da valori autentici, capaci di generare cibi sani e di qualità. Il cuore del messaggio è: “fare della Natura la nostra natura”, ovvero un invito a riscoprire un equilibrio autentico tra uomo e ambiente, dove ogni scelta, anche quella alimentare, può contribuire a un futuro più sano e sostenibile.

“In un mondo dove le proposte sono infinite e preconfezionate, accade di dimenticare che ogni scelta è guidata da valori che tracciano un futuro reale. Con “Futuro Bio”, vogliamo raccontare questi valori, restituendo voce e dignità a chi pratica ogni giorno un’agricoltura sana e rispettosa, capace di generare armonia”, conclude Enrico Amico, presidente Demeter Italia.

Copyright © 2000/2025