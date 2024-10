Il Borro, Doc Valdarno di Sopra Sangiovese Petruna in Anfora 2019

Ottantacinque ettari di vigneti coltivati a biologico per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie, sono i numeri de Il Borro, tenuta situata nell’aretino e di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, che oggi vede sul suo ponte di comando anche i figli Salvatore e Vittoria. In principio, i vini aziendali ricalcavano il cliché della Toscana enoica di quel tempo, molto più attenta ai risultati dei vitigni internazionali, nel solco dei “Supertuscan”, piuttosto che a presidiare la tradizione di quelli di antica coltivazione. Nel recente passato, l’azienda ha però affrontato una giudiziosa revisione stilistica dei suoi prodotti ed oggi a presidiare saldamente il portafoglio etichette troviamo anche significative declinazioni del Sangiovese, soprattutto sotto la denominazione Valdarno di Sopra, che progressivamente stanno assumendo il ruolo di protagoniste della gamma aziendale. Come nel caso del Valdarno di Sopra Petruna in Anfora 2019, un Sangiovese in purezza fermentato e macerato per 11 mesi in anfora (recipiente sempre più utilizzato in cantina, che offre buona versatilità) successivamente affinato per 12 mesi in bottiglia. Al naso, i suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi, alla rosa e alle foglie leggermente appassite, con tocchi affumicati e speziati a rifinitura. In bocca il sorso è sapido e ampio, dallo sviluppo croccante e dal finale ben profilato su ritorni fruttati e speziati.

