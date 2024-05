Il Cappero - Vulcano (ME)

Vulcanello, Vulcano (ME)

Il Therasia Resort Sea & Spa si trova a Vulcanello, promontorio sull'Isola di Vulcano dell’arcipelago eoliano: è l'unico Resort in Italia ad offrire la scelta tra due Ristoranti stellati, nello stesso indirizzo: il Ristorante vegetale I Tenerumi e il Ristorante Il Cappero. La guida del Ristorante Il Cappero è affidata - con la supervisione di Davide Guidara, Executive Chef de I Tenerumi - allo Chef Onofrio Pagnotto. La sua proposta gastronomica è basata su due capisaldi: territorialità e purezza, che trovano un prezioso alleato nelle materie prime dell’Isola di Vulcano e nella tradizione siciliana. La territorialità si realizza avvalendosi soltanto dei produttori locali, delle materie prime stagionali coltivate nell’orto biologico del Resort, delle proteine animali provenienti solo da allevamenti non intensivi e della pesca sostenibile. La purezza invece è garantita dall'identità chiara di ogni ricetta: pochi ingredienti, valorizzati nelle loro proprietà organolettiche e nutrizionali, per sapori concentrati, autentici e mediterranei.

