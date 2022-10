Il Conte Villa Prandone, Marche Igp Rosso IX Prandone 2019

Il Conte Villa Prandone muove i primi passi negli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Amilcare De Angelis mette a dimora i primi sette ettari di vigneto aziendale in località Contrada Collenavicchio. Il cambio di passo decisivo arriva però nel 1988, quando il figlio Marino dà il via vero e proprio all’azienda, incentrandola sulla produzione viticola. Oggi la cantina con sede a Monteprandone, dove intanto sono arrivati a dare una mano anche i quattro figli di Marino, Emmanuel, Marina, Walter e Samuel, conta su 50 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie, distribuite su un portafoglio etichette variegato e caratterizzato da un’impostazione stilistica chiaramente moderna, sottolineata da un uso abbondante del legno e dei vitigni internazionali. Il risultato sono vini dai profili olfattivi immediati e generosi e segnati da sviluppi gustativi in cui è sempre protagonista soprattutto la ricchezza strutturale ed estrattiva. Ne è un buon esempio il IX Prandone 2019, Merlot in purezza affinato per 30 mesi tra cemento e rovere. Dal colore rosso rubino cupo e impenetrabile, possiede aromi di frutta rossa matura, con tocchi di viola appassita e lussureggiante speziatura a rifinitura. Morbido e dolce, se pure anche fitto e serrato, il sorso, che nel suo sviluppo si mantiene avvolgente e caldo, fino ad un finale intenso su tocchi ancora fruttati e rimandi alla vaniglia.

(fp)

