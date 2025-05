Il fondo White Bridge Investments II acquisisce Cirelli La Collina Biologica, in Abruzzo

Non solo marchi celebri e grandi realtà: la finanza investe anche su chicche peculiari del vino tricolore. È il caso di White Bridge Investments II, fondo di private equity focalizzato su eccellenze italiane, che annuncia “l’acquisizione - per il tramite della sua controllata Tenuta Ulisse S.r.l. - dell’intero capitale sociale di Cirelli La Collina Biologica S.r.l., cantina abruzzese rinomata per la produzione di vini biologici e per l’innovativo approccio all’enoturismo sostenibile”.

Fondata da Francesco Cirelli, l’azienda “ha costruito nel tempo una solida reputazione internazionale - spiega una nota - grazie a una filosofia produttiva orientata alla qualità, al rispetto della natura e a un’offerta enoturistica unica nel suo genere. Con questa operazione, White Bridge punta a valorizzare e far crescere ulteriormente la presenza di Cirelli La Collina Biologica S.r.l. sui mercati esteri, ampliando al contempo le esperienze di ospitalità già molto apprezzate dai visitatori. White Bridge Investments II conferma così il proprio impegno a sostenere imprese italiane di qualità, con una forte vocazione sostenibile e una visione internazionale”. Ancora, si legge nella nota ufficiale, gli studi Lawal Legal & Tax Advisory e Giovannelli e Associati Studio Legale hanno assistito le parti nell’operazione.

