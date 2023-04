Il meglio della Sardegna in tre vini … L’isola della Sardegna si estende su 2.409.000 ettari di cui 1.187.624 destinati all'attività agricola. Il territorio è principalmente collinare, per un 67,9 %, la restante parte è caratterizzata da qualche rilievo montuoso e aree pianeggianti. Il mare gioca un ruolo fondamentale nella coltivazione delle uve; infatti, la costa si estende per ben 1897 km. La viticoltura, che copre 26.700 ettari, pari al 1,1 % del totale della superficie, si estende su diverse aree. Tra le più interessanti troviamo la zona di Serdiana, non lontana da Cagliari, dove si trova l’azienda Antonella Corda, fondata nel 2010, con il suo Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2019. Un vino proveniente da viticoltura biologica, terreni di origine alluvionale e vigneti di 9 anni. La vinificazione, 90 % Cannonau di Sardegna e 10 % Syrah, avviene in parte in barrique usate e in parte in tonneaux. Il vino esprime un’eleganza unica, un bouquet floreale, che si esprime con sentori fruttati di ciliegia e more. Una struttura morbida ed una bella freschezza e intensità che conferiscono un finale di lunga persistenza. Ci spostiamo di circa 300 chilometri a Nord, verso Olbia, dove troviamo Tenuta Olbias, azienda certificata SQNPI (il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata). Tra i suoi prodotti, particolarmente interessante Lupus In Fabula vendemmia tardiva 2020 Vermentino di Gallura Docg. Coltivati su terrenti principalmente sabbiosi, i vigneti hanno un’età media di 43 anni. La vinificazione, 100 % Vermentino di Gallura, avviene in acciaio. Al naso, intenso e complesso, si percepsicono sentori di pera e pesca. Al palato spiccano aromi agrumati e di mandorle, particolare sapidità con note marine. Nel complesso equilibrato e armonico, un Vermentino con carattere e personalità. Rimaniamo nella zona di Olbia per incontrare l’azienda Murales, fondata nel 2010 e caratterizzata da una viticoltura biologica. Tra i prodotti ha convinto Arcanos 2018 Cannonau di Sardegna Doc. Coltivato su un terreno granitico, l’età media dei vigneti si aggira sui 15 anni. La vinificazione, 100% Cannonau di Sardegna, avviene in tonneux. Un primo impatto olfattivo di note balsamiche a aromi fruttati, spiccano l’amarena e la prugna. Una struttura morbida, ma complessa, tornano le note balsamiche e speziate. Un carattere selvaggio, di grande spessore, un vino tutto da scoprire.

