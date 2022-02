Il Luogo di Aimo e Nadia

Aimo e Nadia Moroni aprono il loro ristorante in via Montecuccoli a Milano nel 1962. È una semplice trattoria, in cui propongono una cucina legata alla “loro” Toscana, di cui conoscono storia, tradizioni, prodotti. Alla fine degli anni ‘70, “Il luogo” diventa un locale rivoluzionario, offrendo, in nuovi piatti, ottime materie prime, rimando ai sapori originari, una cucina che ha come elemento centrale la bontà dei cibi, nel rispetto della loro storia, della loro provenienza e della cura nel produrli. Negli anni ‘80 la consacrazione e, nel decennio successivo, l’ulteriore salto con l’arrivo della figlia Stefania, che internazionalizza il lavoro dei genitori. Il nuovo Millennio coincide con il futuro. Fabio Pisani e Alessandro Negrini in cucina, diventano eredi di quello stile unico, capace di raccogliere il patrimonio della storia gastronomica nazionale e di arricchirlo con un gesto contemporaneo. Un filo indissolubile tra la conoscenza della materia prima, la tecnica e la libertà creativa espressi in ogni piatto.

