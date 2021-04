Il Marin - Genova

Il Marin - Ristoro del Porto Antico è il ristorante gourmet di Eataly Genova completamente dedicato al mare. La parola d'ordine della cucina de Il Marin è semplicità, dove lo chef Marco Visciola realizza ogni piatto per esaltare al meglio le materie prime di alta qualità. A sussurrare è la Liguria con la sua identità enogastronomica, espressione di memoria, qualità, biodiversità. In ogni creazione trionfa una nobile cucina di prodotto, spumeggiante e fantasiosa, rivisitata in chiave sostenibile e venata di rigore e pulizia orientali. Il ristorante vanta un’esclusiva vetrata con vista panoramica sul mare firmata da Renzo Piano con un colpo d’occhio sul Porto Antico, sul Bigo e sul golfo. Il protagonista della cucina è senza dubbio il pesce: ogni giorno, sui tavoli de Il Marin è possibile assaporare piatti creativi e originali, realizzati nel rispetto del mare e per esaltarne il gusto. Anche nel triste periodo attuale, contraddistinto dai rigori della pandemia, il Marin sa appagare la voglia di mare dei suoi clienti, con un attento servizio di delivery.

