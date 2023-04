Il Molo - Portonovo (AN)

Il ristorante “Il Molo” di Portonovo, in provincia di Ancona, è gestito dalla famiglia Giachetti fin dal 1961. Nel locale di pratica una solida e attraente cucina tipica, fatta dagli ingredienti della tradizione, magari rivisitati in chiave moderna e altrettanto intrigante. Come la “carbonara del Molo” (Chitarra al nero di seppia, salsa carbonara “Ricetta Segreta del Molo”, seppie, Marlin affumicato, chips di porro), il “brodetto del Molo” (brodetto di pesci misti secondo la tradizione della Marineria Anconetana), i moscioli “a modo nostro” (moscioli selvatici di Portonovo al naturale, rigorosamente aperti al momento, con cuore di limone a cubetti) o quelli “gratin” (con panatura croccante) accompagnati magari dai “paccasassi” (il finocchio marino tipico delle zone della Riviera del Conero, dove cresce spontaneo tra le rocce e i sassi, con insalata di cicoria, tonno e alici del Cantabrico), oppure la “guancia e coda” (coda di rospo avvolta nel guanciale del Conero, erbette aromatiche, patate arrosto e Pacca-mayo).

