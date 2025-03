Il Monte Caro, Doc Valpolicella Superiore Sol Aria 2020

A volte i vini somigliano a chi li fa. Un’affermazione valida nel caso di Emanuela e Giorgio Marcolini: loro dal 2014 coltivano il sogno dei genitori che nel 1986 si innamorarono di un lembo della Valle di Mezzane, in Valpolicella, “magico quanto aspro e sassoso”. Semplicità, freschezza e trasparenza accomunano ai loro vini fratello e sorella, ironici e complementari per l’intelligenza riflessiva di Emanuela e la creatività irruente di Giorgio. Dai 5 ettari di vigneto con suoli geologicamente diversi - intorno olivi, alberi da frutto e più in là boschi - vinificano solo le uve migliori e separatamente: un vino per ogni particella che ne prende il nome. Fermentazioni spontanee, temperature controllate “e semplicità per valorizzare la qualità delle nostre uve” - spiega Giorgio. Ed entrando nel merito di Sol Aria aggiunge: “cerchiamo beva, freschezza e bilanciamento nella scelta delle varietà e nelle loro percentuali, usando solo Corvina, Corvinone e Rondinella, strettamente autoctone, escludendo la Croatina che pure abbiamo”. Sol Aria è un Valpolicella Superiore “moderno”, di grande bevibilità. Vigneto a 300 m slm, assolato e ventilato come suggerisce il nome. Uve molto mature per ottenere struttura e profondità, acciaio per 15 mesi e un anno di affinamento in vetro. Color rubino trasparente, fiori dolci, ciliegia, sottobosco e note mentolate al naso. Fresco, sapido e vivo in bocca, richiama il sorso.

