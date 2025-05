Il “mood” a Milano è rosé, la nuance e la fragranza che unisce le griffe del vino & della moda

Il “mood” a Milano è rosé, una nuance ed una fragranza che unisce le griffe del vino e le firme della moda, come Leone de Castris, artefice del primo rosato d’Italia, il Fives Roses, i cui vini sono abbinati ai capi di Chiara Boni, dal Franciacorta Rosé di Bellavista da Panerai, a Barone Pizzini da Montblanc, dai vini della cantina Signorvino da Falconeri allo Champagne Rosé di Ruinart da Marchesi 1824, da Umani Ronchi tra gli accessori di lusso di Roger Vivier a Feudo Maccari (Tenute Moretti Cuseri) tra le fantasie animalier di Roberto Cavalli, passando per i rosati di Provenza, come il G de Galoupet di Château Galoupet da Cova Montenapoleone 1817 e il Clos Jean Alesi, prodotto dalla leggenda della Formula 1, da Larusmiani. L’occasione è l’edizione n. 3 di “Rose Rosè” (da oggi al 18 maggio), l’experience immersiva firmata da MonteNapoleone District https://montenapoleonedistrict.it/ - l’associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand presenti nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner - per celebrare la primavera. E grazie alla quale i visitatori del Quadrilatero della moda milanese possono passeggiare tra le boutique più esclusive del mondo, scoprire le nuove collezioni e le loro fragranze iconiche, degustando pregiati vini rosati - selezionati dai Soci del Comitato Grandi Cru d’Italia - ambasciatori dell’eccellenza dell’artigianalità made in Italy. Ma possono anche immergersi nell’itinerario olfattivo dell’“Esxence - The Art Perfumery Event”, il più importante evento internazionale per la profumeria artistica, nelle tappe negli hotel più prestigiosi ed assaggiare i menù a tema proposti, ad un prezzo “easy”, dai più famosi ristoranti della città, con un calice di Trentodoc Rosé di Ferrari all’Excelsior Hotel Gallia o del Whispering Angel, rosato di Provenza di Château D’Esclans (Lvmh) all’Armani Bamboo Bar, di Champagne Perrier-Jouët al Grand Hotel et de Milan o dei vini di Famiglia Cecchi al Park Hyatt Milano, dalle etichette griffate Planeta al Portrait Milano a quelle di Cusumano al Principe Bar dell’Hotel Principe di Savoia, ma anche con il Trentodoc Rosé di Altemasi al Museo Bagatti Valsecchi e con la Spumador all’Illy Caffè.

Un intreccio di sensazioni tra colori e profumi che unisce la moda ed il vino, trasforma il Quadrilatero di Milano in un’oasi di emozioni, dove ogni passo regala un’esperienza - grazie al format ideato da Andrea Amoruso Manzari per Krt in scena a Roma in Via Borgogna - un viaggio sensoriale tra l’eleganza e la raffinatezza dei marchi più cool del fashion, il gusto di alcuni dei vini rosati di alcune delle più prestigiose cantine italiane e non solo, e percorsi olfattivi guidati da esperti del settore, la novità di “Rose Rosè”.

Tra gli eventi nell’evento, il 15 maggio, c’è, infatti, “Esxence - The Art Perfumery Event”, in collaborazione con Italian Perfumery Institute, la Scuola di alta formazione di riferimento del settore: gli hotel Park Hyatt Milano, Portrait Milano e Principe di Savoia, il Museo Bagatti Valsecchi e lo showroom Casa Conte sono le tappe di un itinerario olfattivo originale tra arte, storia e profumo, nel quale gli esperti dell’Istituto accompagnano i partecipanti offrendo approfondimenti sulle materie prime che caratterizzano l’eccellenza italiana per scoprire il nostro Paese attraverso l’olfatto. Inoltre, alcuni dei ristoranti più rinomati della città propongono un menù speciale “Rose Rosè” (disponibile a pranzo con calice di vino incluso, a un prezzo speciale di 35-40 euro).

La mission, spiega Guglielmo Miani, presidente MonteNapoleone District, è “valorizzare il patrimonio del made in Italy e rafforzare il dialogo tra brand, territorio e comunità. La tradizione vinicola d’autore rappresenta da sempre un elemento distintivo nel nostro Dna, che si esprime attraverso eventi in grado di unire lusso, qualità e attenzione al sociale per attrarre un numero sempre crescente divisitatori”.

Oltre che sinonimo di stile e piacere, come da tradizione, con l’iniziativa “Rose Rosè” si rinnova anche l’impegno nel sociale a sostegno di Fondazione Theodora, che contribuirà concretamente a portare i “Dottor Sogni” nei reparti pediatrici di tutta Italia, regalando momenti di sollievo, ascolto e gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Un esempio virtuoso di come bellezza e solidarietà possano camminare insieme.

