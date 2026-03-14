Il nuovo vino limited edition firmato dal rapper Snoop Dogg è dedicato al compianto Tupac Shakur

Lo abbiamo visto nelle settimane scorse alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, non solo come tedoforo impegnato a sfilare con la fiamma olimpica, ma anche intento a giocare a curling o a mangiare un gelato nel centro di Milano, in video diventati virali sul web: Snoop Dogg, uno dei più famosi rapper al mondo, già produttore di vino dal 2020, ha appena lanciato un vino limited edition, omaggio al compianto Tupac Shakur. Si chiama “2 of Amerikaz Most Wanted”, e commemora l’anniversario n. 30 del singolo di successo di Snoop e Tupac del 1996, che porta lo stesso nome.

Snoop Dogg è stata una delle stelle indiscusse delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, presente come inviato speciale Nbc e “ambasciatore della felicità”. Il rapper ha partecipato attivamente alla staffetta della torcia, provato le lezioni di sci e curling a Cortina, e si è esibito in sketch virali, consolidando il suo ruolo di intrattenitore pop. Ma Snoop Dogg è anche un produttore di vino, dopo aver stretto, nel 2020, una partnership con la cantina australiana 19 Crimes (controllata da Treasury Wine Estates) e aver lanciato il suo vino “Snoop Cali Red”. In seguito, la partnership si è ampliata in un marchio globale con diversi vini.

Adesso Snoop ha deciso di omaggiare l’amico Tupac, rapper simbolo degli anni ’90, ucciso in una sparatoria a Las Vegas nel 1996, a soli 25 anni, all’apice della sua fama. Il design dell’etichetta si ispira all’apparizione del duo agli Mtv Video Music Awards del 1996 e presenta una dedica scritta a mano da Snoop. “Non riesco a pensare a un modo migliore per onorare la sua eredità”, ha dichiarato Snoop Dogg.

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