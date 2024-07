Il Palagione, Docg Vernaccia di San Gimignano Hydra 2023

È il 1995 quando Giorgio Comotti decide di lasciare Milano e sbarcare in Toscana, imboccando un percorso comune a tanti “non toscani”, che lo hanno compiuto allora e negli anni successivi. Il primo passo è stato l’acquisto e la ristrutturazione di un podere abbandonato lungo la strada fra San Gimignano e Volterra, poi arrivano i primi vigneti e la cantina. Oggi l’azienda, che nel frattempo ha sviluppato anche un’attività agrituristica, conta su 20 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie annue. I vini aziendali si distinguono per uno stile ben leggibile, dove prevale un’interpretazione della Vernaccia di San Gimignano - l’unica denominazione bianchista della Toscana, che oggi, in un’epoca segnata da un’interessante crescita dei vini bianchi, potrebbe sfruttare al meglio questo plus - dai tratti aromatici fragranti e dalle progressioni gustative agili, sapide e piacevolmente verticali. Come emerge con bella definizione anche nella Vernaccia di San Gimignano Hydra 2023, ottenuta da un’annata non priva di criticità, ma interpreta con buona autorevolezza. I suoi profumi rimandano ai fiori di ginestra e agli agrumi, con una nota persistente di pietra focaia a rifinitura. In bocca il sorso è saporito e dall’incisiva tensione acida, che ne amplifica la vivacità dello sviluppo, terminando in un finale sapido e continuo, dove ritornano sensazioni agrumate.

(fp)

