Il “Premio Internazionale Vinitaly” al “potatore” Marco Simonit e all’enologo Riccardo Cotarella

Un riconoscimento alle personalità che hanno contribuito a fare grande il vino italiano nel mondo: è questo lo scopo del “Premio Internazionale Vinitaly”, che in questo Vinitaly 2023, in apertura, è stato assegnato, a Marco Simonit, “Vine Master Pruner” e divulgatore del metodo Simonit & Sirch, con cui ormai curano le proprie vigne le cantine più importanti d’Italia e del mondo, a Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi e dell’Union Internationale des Oenologues, e a Josef Schuller, ex chairman dell’Institute of Master of Wine e fondatore e direttore della Austrian Wine Academy.

“Un Premio che dedico a tutti i produttori italiani per la loro forza e professionalità - ha detto Cotarella - ma anche a tutti gli enologi, per la capacità di aver tirato fuori dalla terra il meglio, quella qualità che aspettava di emergere illuminata dalla nostra scienza. Enologi e produttori sono un binomio inscindibile”.

Copyright © 2000/2023