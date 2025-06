Il premio “Un libro di vino” a “Sulle tracce del Gallo Nero. Chianti Classico cento anni di storia”

“Sulle tracce del Gallo Nero. Chianti Classico cento anni di storia”, scritto da Daniele Cernilli con la collaborazione di Paolo De Cristofaro ed edito da Giunti, ha vinto l’edizione n. 6 del “Premio Biblioteca Bruno Lunelli - Un Libro Di Vino”, voluto dalla biblioteca fondata da Franco e Marcello Lunelli nella rinascimentale Villa Margon sulle colline vitate che sovrastano Ravina, a Trento, per ricordare Bruno, padre e nonno, l’iniziatore della fortuna delle Cantine Ferrari.

Nella motivazione con la quale è stato attribuito il premio, l’unico in Italia riservato a titoli sul vino, viene sottolineato che il libro “è il racconto-epopea di uno degli orgogli italiani firmato con scrittura accattivante, rigore storico e giusto ritmo da due grandi nomi del giornalismo enologico”.

La giuria della quale fanno parte Marcello Lunelli, presidente, Carla Bernini, Antonio Calabrò, Oscar Farinetti, Eliana Liotta, Chiara Maci, Claudio Rinaldi, Stefano Saviola, Andrea Segré e Fabio Tamburini, ha poi voluto segnalare “100 custodi per 100 vitigni. La biodiversità viticola in Italia”, a cura di Aldo Lorenzoni, per Graspo Editore, una sequenza di storie rivelatrici della straordinaria biodiversità viticola italiana.

