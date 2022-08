Il Re della Busa al Lido Palace Hotel - Riva del Garda (TN)

Ai fornelli de “Il Re della Busa”, ristorante del Lido Palace Hotel di Riva del Garda, c’è David Cattoi, erede rispettoso di Giuseppe Sestito, prematuramente scomparso nel 2019. Ovviamente, il punto fermo rimane una ricerca spasmodica della qualità, simboleggiata dagli accordi con le aziende locali per stringere collaborazioni nel segno dell’eccellenza della materia prima. La carta è in effetti un autentico trionfo del territorio, con piatti che presentano ingredienti prodotti da fornitori accomunati da una filosofia sintetizzabile in una parola: Trentino. Dalle carni alla frutta, tutto rispecchia l’idea di trasmettere il sapore e il gusto di un fare tipico e tracciabile. La cucina di Cattoi offre piatti concreti, per la freschezza, per la qualità, per la stagionalità e la territorialità dei prodotti con all’orizzonte sempre un ritorno alle origini, ai piatti dell’infanzia, quelli che facevano le nonne, senza mai dimentica i contrasti, la raffinatezza e il senso della semplicità delle cose buone.

Copyright © 2000/2022