Il Sole 24 Ore

Masi Agricola, Renzo Rosso lascia il cda … Renzo Rosso, patron di Diesel, si dimette (con polemica) dal cda di Masi Agricola, azienda leader dell’Amarone della Valpolicella quotata al listino Aim di Borsa Milano e nella quale Rosso detiene una quota del io% del capitale. “Segnalo - si legge nella lettera di dimissioni di Renzo Rosso - che sulla mia decisione di rinunciare alla carica ricoperta in seno all'organo amministrativo di Masi Agricola ha pesato il fatto di aver riscontrato un'organizzazione del governo societario non in linea con gli standard di riferimento di società con azioni negoziate sui mercati di capitali. Per quanto detto ritengo che non vi siano presupposti per poter apportare il mio contributo professionale e innovativo e per una proficua partecipazione ai processi gestori della società”, conclude Rosso. Masi Agricola Masi ha chiuso il 2022 con un utile netto di 4,5 milioni di euro, in calo rispetto a 5.4 milioni del 2021. I ricavi netti consolidati sono invece aumentati del 12,6% a 74,7 milioni di euro dai 66,4 milioni dell'esercizio precedente.

