Il Teatro San Carlo di Napoli ha le sue bollicine ufficiali: Dubl del Gruppo Tenute Capaldo

Dal Teatro alla Scala di Milano, che da oltre 20 anni brinda con il Franciacorta firmato Bellavista, all’Arena di Verona, dove Vinitaly-Veronafiere raccontano il vino italiano e della quale anche le aziende della Valpolicella e del Veneto hanno “adottato” le colonne, il vino italiano si unisce ai simboli del nostro patrimonio culturale - in questo caso specifico della lirica - per raccontare la bellezza italiana. Tanto che, da oggi, anche il Teatro San Carlo di Napoli, il più antico teatro d’opera d’Europa ancora in attività, ha le sue bollicine ufficiali: Dubl, il Metodo Classico campano del Gruppo Tenute Capaldo - Feudi di San Gregorio che, con un’edizione limitata, dà il via ad una collaborazione pluriennale tra uno dei più importanti gruppi del vino italiano ed uno dei “templi” della musica italiana, nel segno di una visione condivisa che valorizza l’identità del territorio e la grande cultura partenopea.

Inaugurato nel 1737, il Teatro di San Carlo rappresenta uno dei capolavori dell’architettura europea, noto per la sua acustica perfetta e per la sua eleganza senza pari. Le sue volte dorate, i prestigiosi velluti rossi e i celebri palchi sono testimoni di una lunga e illustre storia che ha visto Napoli diventare capitale culturale del mondo. Il Teatro, da sempre punto di riferimento della lirica, è il cuore pulsante della tradizione musicale napoletana, una tradizione che continua a evolversi anche questa stagione con il programma “Be Luminous”.

Il Gruppo Tenute Capaldo - Feudi di San Gregorio, storicamente impegnato nel valorizzare la cultura enologica della Campania - custode dei cosiddetti “patriarchi della vite” in Irpinia e grazie al quale il Parco Archeologico di Pompei tornerà a produrre vino come al tempo degli antichi romani - ha svelato la bottiglia esclusiva che accompagnerà il programma “Be Luminous” del Teatro San Carlo: una limited edition di 3.000 bottiglie da collezione del pluripremiato Metodo Classico Dubl, pioniere nella spumantizzazione di uve autoctone nel Sud d’Italia, un Millesimato Greco 2017, con 84 mesi di affinamento sui lieviti, con lo storico logo del Teatro di San Carlo stampato in etichetta con un inchiostro argentato che cattura e riflette la luce.

Un nuovo progetto nell’Italia del vino, destinato a ripetersi nel tempo e a trasformare l’incontro tra bollicine e musica in un’esperienza unica, capace di raccontare la magia, questa volta, di Napoli.

