Il vino biologico punta a 21,48 miliardi di dollari di giro d’affari entro il 2030

Il mercato globale del vino biologico è destinato a raggiungere un valore di 21,48 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita annua composta (Cagr) del 10,4% tra il 2025 e il 2030, secondo quanto riportato nel nuovo studio “Organic Wine Market Size, Share & Trends Analysis Report 2025–2030” di Grand View Research. A trainare questa espansione sono la crescente attenzione dei consumatori verso la salute, la sostenibilità ambientale e la qualità dei prodotti alimentari. Il report sottolinea come l’aumento delle superfici vitate certificate bio e la domanda di bevande naturali stiano rivoluzionando il settore vinicolo. Tra i segmenti più dinamici spicca quello del vino biologico in lattina, che registra un tasso di crescita annuo (Cagr) del +14,2%, grazie alla sua praticità e al crescente appeal tra i consumatori più giovani.

I Millennials (nati tra 1981 e 1996), in particolare - continua il report - stanno influenzando profondamente il mercato, attratti da vini prodotti senza pesticidi sintetici e additivi, in linea con i loro valori di salute, autenticità e sostenibilità. Secondo l’International Wine & Spirits Research (Iwsr), nel Regno Unito i consumatori più attenti alla sostenibilità appartengono prevalentemente a questa fascia demografica, mentre negli Stati Uniti i principali acquirenti di vini alternativi sono uomini, Millennials e membri della Generazione X (1965-1980). La crescente consapevolezza ambientale, unita alla ricerca di trasparenza e pratiche etiche, rende il vino biologico una scelta privilegiata. Il coinvolgimento digitale attraverso i social media rafforza il legame diretto con i produttori, alimentando senso di comunità e fedeltà al marchio. Con l’aumento del reddito disponibile, i giovani adulti sono sempre più disposti a investire in opzioni premium, per Grand View Research.

Il vino rosso biologico ha rappresentato il 61,9% delle vendite nel 2024, grazie alla sua popolarità e versatilità, mentre il segmento del vino bianco crescerà con un Cagr del 9,9% fino al 2030. Il vino in bottiglia ha dominato il mercato con una quota del 91,1% nel 2024, ma il formato in lattina è in rapida ascesa per la sua comodità e sostenibilità. La distribuzione off-trade ha rappresentato il 61,4% del mercato nel 2024, offrendo ampia varietà e accessibilità, mentre il canale on-trade crescerà del +9,6% annuo, spinto dalla domanda di esperienze autentiche e prodotti artigianali. Nel 2024 l’Europa ha detenuto il 77,5% del mercato, forte della sua tradizione vinicola e apertura al biologico, ma il Nord America crescerà con un Cagr del 10,3%, grazie alla crescente consapevolezza ambientale e alla preferenza per prodotti sostenibili. Il trend è chiaro: il futuro del vino sarà sempre più green, innovativo e attento alla qualità e all’ambiente, conclude Grand View Research.

