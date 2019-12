Illuminati, Doc Montepulciano d’Abruzzo Riparosso 2017

A brevissimo saranno centotrenta: nel 2020, ad esser precisi. Tanti gli anni trascorsi, infatti, da quando quella che oggi è una delle aziende più conosciute e titolate d’Abruzzo iniziava a muovere i suoi primi passi, grazie a nonno Nicola. Che in tempi davvero non sospetti aveva capito appieno le potenzialità di un territorio magnifico e vocatissimo come quello delle colline teramane, rivelatosi molti decenni dopo una conferma enologica per chiunque avesse tentato di conoscerlo da vicino e più approfonditamente: per via dei terreni di medio impasto, delle rilevanti escursioni termiche e della relativa vicinanza sia al mare sia ai picchi del Gran Sasso, tutti elementi capaci di far già da soli la differenza. Era una fattoria, allora, ed è invece oggi una felicissima sintesi fra territorialità e moderne tecnologie, utilizzate però sempre con doverosa cognizione di causa. Centotrenta anche gli ettari vitati: la metà dei quali condotti ancora con la tradizionale pergola abruzzese, storicamente tutt’uno con il Trebbiano e con il Montepulciano locali. A condurre attualmente le danze Lorenzo e Stefano (gli eredi di Dino, nipote del fondatore), il cui Riparosso è garanzia da anni di qualità, quantità e convenienza: rubino-violaceo concentratissimo all’occhio, si propone al naso tipicamente floreale, visciolato, ciliegioso ed erbaceo, con bocca tannica, energica e succosa al contempo.

(Fabio Turchetti)

Copyright © 2000/2019