In Francia shopping di vino 24h con i nuovi distributori automatici a bordo strada

Ci si ferma con l’auto a bordo strada, a qualunque ora del giorno e della notte, e in pochi minuti si acquista il proprio vino preferito: a luglio, in Provenza, debutta “Cave O Vin”, il distributore automatico di bottiglie ideato dal gruppo Alteor, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una scelta di marketing destinata a suscitare polemiche: “la passione francese per il vino è l'ultima tradizione a essere minata dal fast food - scrive il quotidiano inglese “Sunday Times” - dopo la baguette, è il turno delle bottiglie di vino di vedere parte del proprio futuro in gioco nei distributori automatici”.

In Provenza, territorio in cui la tradizione vitivinicola è profondamente radicata, così come il turismo estivo, “Cave O Vin” proporrà moduli refrigerati a bordo strada in grado di contenere fino a 1.000 bottiglie. Il distributore sarà accessibile agli automobilisti che desiderano una bottiglia di vino grazie a un codice QR che attesta l’acquisto online, garanzia obbligatoria dell’età minima legale per il consumo di alcolici. Inoltre, i distributori saranno connessi per fornire aggiornamenti in tempo reale sulle scorte e saranno dotati di funzionalità antivandalismo, tra cui telecamere di sorveglianza.

Tre dispositivi saranno addirittura installati e operativi quest’estate “presso enoteche e cantine cooperative”, afferma Jean-Mathieu Pagnerre, direttore commerciale del gruppo Alteor, produttore di macchine industriali con sede ad Aix-en-Provence. E se c’è chi li accusa già di causare perdita di contatto umano e di consulenza personalizzata, si prevede che i distributori automatici “Cave O Vin” saranno presto installati in diverse città francesi, così come in diversi vigneti che cercano un punto vendita permanente. Con un costo di noleggio minimo di 1.300 euro al mese.

