Inama, Doc Soave Classico Vigneto Du Lot 2017

Una classica storia familiare come succede in tante imprese italiane, che inizia nel 1948 quando Giuseppe Inama, il padre dell’attuale proprietario Stefano, inizia a lavorare come enologo. Sono anni difficili, quelli della ricostruzione, ma l’importante è avere obiettivi ed idee precise, oltre alla capacità e l’intraprendenza: sono doti che non mancano al fondatore, che nel 1965 acquista così il primo vigneto sul Monte Foscarino. La zona del Soave è quella dove si sviluppa il primo plesso aziendale e si crea la fama della fattoria. L’arrivo di Stefano, nel 1991 permette la creazione di nuovi prodotti come il Sauvignon Fumé, ma nel 1996 dà un nuovo impulso all’attività con lo sviluppo della produzione di vini rossi, acquistando terreni nei Colli Berici. Il territorio è particolarmente adatto per un vitigno come il Carmènere che fornisce infatti ottimi risultati. Oggi le nuove generazioni fanno già parte del progetto aziendale, con Matteo il primogenito che ha iniziato il lavoro nel 2010, seguito dai fratelli Alessio e Luca nel 2017. Il Vigneto du Lot 2017 si presenta di un bel color paglierino carico, con note gradevoli di miele alle quali si abbina un floreale di giglio e camomilla, completato da un fruttato di pesca bianca. L’ingresso in bocca lo trova di buona consistenza, avvolgente, quasi cremoso, dalla nota rinfrescante agrumata, in un finale persistente, teso, in bella continuità.

(Leonardo Romanelli)

