Is Aquas, Doc Vermentino di Sardegna 2022

Is Aquas è un progetto che sta in seno alla generazione più giovane della famiglia Argiolas. È nato nel 2019 e si tratta di una piccola oasi di 49 ettari a corpo unico alla periferia di Serdiana, 20 km a nord di Cagliari. Una zona dalla forte tradizione contadina: qui infatti si producono pane, olio e vino da millenni e il territorio è costellato di nuraghi dell’età del bronzo, chiesette romaniche e antiche case costruite in terra cruda nel medioevo. L’azienda agricola è suddivisa in vigneti, oliveti e seminativi, con una fattoria che ospita cavalli, oche e caprette. C’è anche un laghetto, frequentato da uccelli di passo e stanziali, fenicotteri compresi. Gli ettari dedicati alla vite sono 28 (7,3 sono per gli ulivi e 5 per i seminativi) e sono coltivati a Vermentino, Nuragus, Cannonau, Bovale, Nasco e Moscato. Attualmente le etichette in produzione sono due: un Cannonau e un Vermentino. Quest’ultimo si vendemmia la mattina presto e si fermenta a temperatura controllata fresca per una ventina di giorni. La versione 2022 ha un naso dolce e intenso, che profuma di bosso, fiori di sambuco, salvia e melone bianco, con sensazioni calde, minerali e citrine; il sorso è morbido e glicerico, teso in centro bocca, sapido - quasi salato e citrino, che nel finale si distende su toni dolci di vaniglia e cedro candito. È un vino gastronomico, che ha corpo e intensità aromatica, aiutato anche da una gradazione alcolica importante.

(ns)

