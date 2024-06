Isole e Olena, Toscana Igt Rosso Cepparello 2021

Ville rinascimentali con i loro poderi, borghi e pievi antiche, e, tutto attorno, un verde sfolgorante fatto di vigneti che sembrano dipinti nelle colline, distese di uliveti, e boschi di cipressi tra i più grandi che abbiamo mai visto: è la bellezza del Chianti Classico, territorio del vino tra i più importanti e affascinanti al mondo (candidato all’Unesco) che si ammira dalla “terrazza con vista” di Isole e Olena, storica e iconica cantina del Gallo Nero, visitata da WineNews, per la prima volta dopo l’acquisizione da parte del Gruppo francese del lusso Epi, di proprietà della famiglia Descours - che possiede anche Biondi-Santi, la cantina “culla” del Brunello di Montalcino - dalla famiglia De Marchi. E dove tutto è curato nei minimi particolari, per la conservazione degli edifici e del paesaggio. La cantina, posta nell’Uga di San Donato in Poggio, è nata alla fine degli anni Settanta del secolo e ha trovato, agli inizi degli anni Ottanta, uno dei suoi cavalli di battaglia nel Sangiovese in purezza Cepparello. La versione 2021, maturata per 18 mesi in barrique, si presenta di colore rosso rubino brillante. I suoi profumi sono intesi e complessi e rimandano a piccole bacche scure, ciliegia, fiori in infusione, rosa, cannella, sottobosco, menta e spezie. Il sorso è di spessore, elegante, speziato e balsamico soprattutto nel finale, ben giocato tra tannini raffinati e frutto tonico.

